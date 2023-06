Streifzug um den Autobahnsee: Wenn aus dem Picknick ein Großereignis wird

Plus Der Augsburger Autobahnsee ist bei größeren Gruppen sehr beliebt. Sie betreiben enormen Aufwand, um es sich auf den Wiesen ringsherum einzurichten. Ein Besuch.

Kurz nach 12.30 Uhr, lange dauert's nicht mehr. Im Grill knistert verkohltes Holz und lässt sanfte Rauchschwaden aufsteigen. Mustafa Mghamis hat sich einen Grillkorb mit Hähnchen geschnappt, jeder Griff sitzt, auch bei seinen zwei Freunden, die etwas weiter hinten im Schatten sitzen. Sie sind hier, auf der Wiese am Autobahnsee, zusammen mit ihren Frauen und Kindern, drei Familien insgesamt. Die Frauen bereiten das Essen vor, die Männer vollenden auf dem Grill. Bald ist alles angerichtet für einen strahlenden Sommertag im großen Kreis.

Sie sind heute seit 11 Uhr hier, erzählt Mghamis. Bis dahin brauchte es einen logistischen Kraftakt: Allein das Herrichten dauerte zwei Stunden. "Das Auto war randvoll", sagt Mghamis, der aus Friedberg kommt, und zeigt auf einen kleinen Leiterwagen. "Mit dem sind wir heute dreimal hin- und hergefahren, um alles herzubringen." Es gilt, eine Menge zu transportieren: Speisen, Getränke, Stühle, kleine Tische, Grill, Spiele für die Kinder, Wasser-Kanister, Kinderwagen und -fahrrad, noch mehr Speisen. Die befreundeten Familien – zwei aus Syrien stammend, eine aus Palästina – machen aus einem Fleckchen unter Bäumen den Schauplatz eines Festmahls: Es gibt Kabab – einen Grillspieß mit gewürztem Lammfleisch –, Gemüse, Hähnchen, Grillkäse, Salat.