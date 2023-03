Streik am Montag trifft Augsburger: "Ich mache 90 Prozent weniger Umsatz"

Plus Der Montagmorgen in Augsburg beginnt nicht nur mit schlechtem Wetter, sondern auch mit Streik und Staus. Warum dennoch manche Menschen an den Hauptbahnhof kommen.

Ratlos steht Taieb Belloundja um kurz nach sieben Uhr morgens in der leeren Eingangshalle des Augsburger Bahnhofes. Zwölf Euro hat der Stadtberger gerade für das Taxi hierher gezahlt. Verlorenes Geld. "Gestern Abend hieß es bei Go-Ahead im Internet noch, dass die Züge heute fahren", sagt der 50-Jährige. Weil auch das Stellwerkspersonal der Deutschen Bahn seine Arbeit niedergelegt hat, steht der komplette Bahnbetrieb still. Der Super-Streiktag am Montag trifft in Augsburg zahlreiche Pendlerinnen und Pendler. Die meisten scheinen gut darauf vorbereitet. Dennoch sind manche überrascht, wie leer die Stadt teilweise bleibt.

Er hatte mit einem super Geschäft heute gerechnet. Doch die Nachfrage sei gar nicht so gut, wie erwartet, meint Taxifahrer Jihad Alkoodsi. "Vielleicht bleiben die Leute eher daheim im Homeoffice oder haben ihren Tag anders geplant", mutmaßt er. "Die anderen Streiktage jedenfalls waren für mich viel besser." Er zuckt mit den Achseln. "Vielleicht wird es ja noch." Tatsächlich sind am Montagmorgen viele Menschen zu Fuß, auf E-Rollern oder Fahrrädern in der Stadt unterwegs – ausgerüstet mit Schirmen oder Regencapes. Das Wetter gibt sich von seiner scheußlichen Seite: Das Thermometer zeigt um die null Grad, der Regen geht zwischendurch in Schnee über. Grässlicher könnte ein Montagmorgen allem in allem nicht beginnen. Dafür kocht die Stimmung woanders.

Streik am Augsburger Hauptbahnhof

In einem Lokal am Hauptbahnhof haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft in knall orangefarbenen Warnwesten versammelt. Immer wieder schwärmen sie in Gruppen am Bahnhof aus, um mit Schlachtrufen und Tröten auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Kaum einer nimmt sie wahr. Es ist ja fast keiner da. Die beiden Mädchen, die mit Koffern am Bahnhof stehen, fallen auf. Ob sie etwa auf einen Zug warten? Clara und Emma lachen: "Nö. Auf unseren Bus. Wir fahren auf Klassenfahrt nach Berlin." Zum Glück habe die ursprünglich geplante Zugreise spontan auf eine Busfahrt umorganisiert werden können, erzählen sie. Sonst wären sie auch arg enttäuscht gewesen, sagen die 15- und die 16-Jährige.

27 Bilder Mieses Wetter und Streik: So war der Morgen in Augsburg und Umgebung Foto: Bernd Hohlen

Nicht nur am Hauptbahnhof wird auf den ausgefallenen Zugverkehr hingewiesen, auch an den Bus- und Tram-Haltestellen informieren die Stadtwerke auf den elektronischen Anzeigetafeln über den Streik. Von den rund 140 Bussen und Straßenbahnen, die ab dem frühen Morgen normalerweise im Einsatz sind, sind nur auf den wenigen Stadtteillinien einige Busse unterwegs, die an private Busunternehmen vergeben sind. Diese werden nicht bestreikt. Ein Notfahrplan könne wegen der nur wenigen einsatzbereiten Fahrzeugen nicht eingerichtet werden, so die Stadtwerke.

Taieb Belloundja fährt normalerweise mit dem Zug nach München, wo er arbeitet. Am Montag hatte der 50-Jährige keine Chance. Foto: Bernd Hohlen

Der Fahrgastverband Pro Bahn erklärte, dass er sich für die Region Streikfahrpläne gewünscht hätte. "Der ÖPNV wird nur dann zum Erfolgsmodell, wenn sich die Bürger darauf verlassen können. Der Streik ist wieder einmal so ein Tag, an dem es genau diejenigen trifft, die sich kein Auto leisten können, oder diejenigen, die bewusst auf ein Auto verzichtet haben", so Pro Bahn Schwaben. "Wer sich da auf den ÖPNV verlassen hat, muss leider feststellen – er ist wieder mal verlassen." Wenn Fahrgäste schon in den Streit um die Lohnhöhe hineingezogen werden, sollte wenigstens ein Notangebot zur Verfügung stehen. Die Pendler, die zumindest unsere Redaktion am Montag antrifft, nehmen die Ausnahmesituation weitgehend gelassen.

Augsburger Kiosk-Betreiber: "90 Prozent weniger Umsatz"

Auch Taieb Belloundja, der vergeblich mit dem Taxi an den Augsburger Hauptbahnhof kam, will sich nicht aufregen. Obwohl er seinen Arbeitstag in München wohl vergessen kann. "Ich habe kein Auto", erklärt der Mann aus Stadtbergen. "Was soll ich denn machen?" Ein zumindest kurzer Arbeitstag wird es für Andre Tanase.

Andrea Tanase steht am Montagmorgen so gut wie allein in seinem Kioskgeschäft am Augsburger Hauptbahnhof. Foto: Bernd Hohlen

Der 25-Jährige betreibt den Kiosk Yormas am Hauptbahnhof. Weil er kaum Kundschaft hat, hat er einen Mitarbeiter bereits am Morgen nach Hause geschickt. "Ich habe heute 90 Prozent weniger Umsatz als an einem normalen Montag", berichtet Tanase. Eigentlich habe er bis 21 Uhr geöffnet, "aber wahrscheinlich mache ich gegen Mittag zu." Tanase hat Verständnis für die Streikenden. "Aber ich hoffe, dass beide Seiten bald einen Kompromiss finden."