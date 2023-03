Streik an Augsburger Uniklinik: Die Beschäftigten haben mehr Geld verdient

Plus Streiks sind Streit-Thema, gerade an Kliniken. Sie können zulasten von Unbeteiligten gehen, sind aber notwendig. Die Augsburger Uniklinik und Verdi setzen da ein gutes Zeichen.

Keine Frage: Auf die eine oder andere Weise haben alle, die da gerade in Augsburg auf die Straße gehen, ein berechtigtes Anliegen. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst verdienen mehr Verdienst – ob 10,5 Prozent oder mindestens 500 Euro mehr verhältnismäßig sind, darüber lässt sich je nach Bereich sicher diskutieren. Wenn aber eine saftige Lohnerhöhung in einem Bereich überfällig ist, dann unter Krankenhaus-Beschäftigten. Nicht nur als "Belohnung", weil sie in der Corona-Pandemie enormes geleistet haben. Sondern auch, weil es im gesamtgesellschaftlichen Interesse ist, dass ihr Beruf wieder attraktiver wird. Das ist auch eine Frage des Geldes.

