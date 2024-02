Augsburg

Streik im Handel: "Mein Gehalt reicht zum Überleben, aber nicht zum Leben"

Plus Seit zehn Monaten kämpfen Beschäftigte im Handel um mehr Lohn. Es wird erneut gestreikt. Eine Augsburgerin erzählt, warum ein Scheitern existenzbedrohend wäre.

Von Andrea Wenzel

Emilia Russi ist Dekorateurin im Augsburger Einzelhandel. Eigentlich heißt sie anders, will aber aus Sorge um ihren Job anonym bleiben. Denn seit zehn Monaten kämpft sie zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz Bayern und mit Unterstützung der Gewerkschaft Verdi in der aktuellen Tarifrunde um mehr Lohn. Auch an diesem Freitag und am Wochenende wird gestreikt. In Augsburg unter anderem bei H&M, Ikea oder Chefs Culinar. Zuletzt waren auch das Lidl-Zentrallager in Graben sowie Saturn betroffen. Ihr Verdienst, so erzählt Russi, reiche aktuell zwar zum Überleben, aber nicht zum Leben. Über die Rente, die sie einmal bekommen werde, wolle sie lieber gar nicht erst nachdenken. Das mache ihr Angst. Thomas Gürlebeck von Verdi kann das verstehen. Laut einer Erhebung der Gewerkschaft seien rund 90 Prozent der im Handel Beschäftigten von Altersarmut bedroht - während die Arbeitgeber Umsätze und Gewinne steigern.

Emilia Russi ist 46 Jahre alt und lebt mit ihrem Mann in einer 50 Quadratmeter großen Wohnung in Augsburg. Kinder hat das Paar keine. Mit ihren 37,5 Stunden arbeite sie in Vollzeit, sie komme am Monatsende auf knapp 1900 Euro netto. Etwa 900 Euro davon müsse sie monatlich für die Miete bezahlen. "Dazu kommen die gestiegenen Lebenshaltungskosten, das Auto samt Sprit, Versicherungen und was man eben sonst noch so braucht", sagt Russi. Viel übrig bliebe da am Monatsende nicht. Noch schwieriger dürfte die Einkommenssituation in der Rente werden, fürchtet die aufgeschlossene Frau. Dass sie einmal von Altersarmut betroffen sein könnte, mache sie wütend - und es macht ihr Angst. Vor allem auch, weil sie keine Kinder habe, die sie notfalls unterstützen könnten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

