Streik in Augsburg: Höheren Löhne bieten Chancen

Plus Der Streik in Augsburg lenkt den Blick auf Menschen, die mit ihrem Einkommen kaum über die Runden kommen. In der Debatte sollte man Argumente von Ökonomen berücksichtigen.

Die Kosten für den Lebensunterhalt und die Miete sind zuletzt stark gestiegen. 2022 lag die Inflation bei 6,9 Prozent. Dass dies gerade für Menschen mit einem niedrigen Einkommen zum Problem wird, ist klar. Ebenso, dass man mit 16 Euro Stundenlohn kein Luxusleben führt, sondern jeden Monat genau oder sogar mit einem Minus rechnen muss. Dass Beschäftigte, wie jetzt im Handel, daher mehr Lohn fordern, ist nachvollziehbar.

Dem gegenüber stehen die Argumente der Arbeitgeber, die ihrerseits selbst enorme Preissteigerungen beklagen. Kritiker von deutlichen Lohnerhöhungen sehen zudem das Risiko einer Lohn-Preis-Spirale, die die Inflation weiter befeuern und somit ein noch größeres Problem verursachen würde.

