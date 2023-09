Streit am Königsplatz: 45-Jähriger sticht mit Messer zu

Zu einer Messerstecherei ist es am Dienstagabend am Augsburger Königsplatz gekommen. Auslöser der Tat war ein Streit zwischen zwei Männern.

Zwei Männer, 45 und 47 Jahre alt, sind am Dienstagabend gegen 20 Uhr am Königsplatz miteinander in Streit geraten. Der Zwist wurde gefährlich. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge zog der Jüngere der beiden ein Messer. Damit griff er seinen Kontrahenten an und verletzte ihn. Anschließend flüchtete der 45-Jährige.

Ein Rettungsdienst versorgte das Opfer. Nach Angaben der Polizei erlitt der Mann eine leichte Verletzung, er wurde anschließend ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Auch bei diesem Fall kam die Videoüberwachung der Polizei bei ihren Ermittlungen zugute. Anhand der Aufnahmen konnten die Beamten den mutmaßlichen Täter ermitteln und ihn vorläufig festnehmen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (ina)

