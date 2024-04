Streit unter Schülern sorgt für Großeinsatz der Polizei

>>Titel-Betonung „Großeinsatz“ als pure Effekthascherei . . .<<



Der Titel ist schon berechtigt, ich wollte gegen halb zwei von der Schertlinstraße nach Haunstetten, gegen 13 Uhr habe ich da einige Polizeifahrzeuge mit Blaulicht durchfahren sehen. Die Haunstetter Straße war dicht, jede Menge Blaulicht und Krankenwagen, ich dachte da eher an einen schweren Unfall. Also habe ich es über den alten Postweg versucht, die Fahrbahn in der Gegenrichtung war voll mit Fahrzeugen bis zur PCI. Als ich allerdings heute den Grund für den Stau gelesen habe, da konnte ich nur mit dem Kopf schütteln. Warum muss man eine stark befahrene Straße fast eine Stunde dicht machen, nur weil sich zwei unreife Bürschchen in die Wolle kriegen?

