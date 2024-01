Augsburg

26.01.2024

Streit an Haltestelle im Domviertel: Unbekannter schlägt zu

Zwei Männer sind an einer Haltestelle in der Augsburger Innenstadt in Streit geraten. Es blieb nicht beim Wortwechsel.

Einen Fall von Körperverletzung meldet die Polizei in der Frauentorstraße in der Augsburger Innenstadt. Er ereignete sich am Donnerstag gegen 12.45 Uhr an der Haltestelle "Kolping" in der Frauentorstraße. Ein 18-jähriger Mann geriet dort mit einem Mann in eine verbale Auseinandersetzung. Nach wenigen Worten schlug der Unbekannte laut Polizei auf den 18-Jährigen ein und flüchtete. Der junge Mann wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den Unbekannten und bittet Zeugen um Hinweise unter 0821/323-2110. (ina)

