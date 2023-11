Streit im Augsburger Pendlerverkehr eskaliert und landet vor Gericht

Plus Ein Autofahrer hat einen Lkw-Fahrer auf der Ackermannstraße in Augsburg erst geschnitten, dann geschlagen. Der Streit im Berufsverkehr wird ein Fall fürs Gericht.

Der Pendlerverkehr ballt sich in Augsburg täglich auf einem Teilstück der Bürgermeister-Ackermann-Straße. Autos aus Neusäß und Stadtbergen etwa sortieren sich zwischen der "Listle-Kreuzung" und der B17-Einmündung – nicht selten kommt es zum Gedränge. Ein solches eskalierte im vergangenen Februar zu einer Handgreiflichkeit. Ein Autofahrer hatte einen Lastwagenfahrer zunächst geschnitten und dann geschlagen. Der Fall landete unlängst vor Gericht.

Montagmorgen im Februar, 6.45 Uhr: Der 57-jährige Brummifahrer hat sich stadteinwärts auf der rechten Spur der Ackermannstraße eingeordnet, er möchte Richtung Landsberg auf die B17 abbiegen. Plötzlich zieht direkt vor seinem Lastwagen der Angeklagte mit seinem Auto auf die Spur. Eine Vollbremsung mit dem 40-Tonner verhindert wohl einen Auffahrunfall. Weil wegen dieser Bremsung die "Dashcamera" an der Windschutzscheibe im Lastwagen mitfilmt, erhalten die Prozessbeteiligten einen Eindruck, was weiter passiert.