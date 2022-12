Streit in Bekleidungsgeschäft im Univiertel eskaliert

Eine 38-jährige Frau will im Augsburger Univiertel einkaufen gehen – und hat am Ende eine Anzeige und ein Hausverbot im Gepäck.

Zu einem Streit in einem Bekleidungsgeschäft in der Lilienthalstraße im Univiertel kam es am Donnerstag gegen 17 Uhr. Eine 38-jährige Frau beklagte sich zunächst bei zwei Verkäuferinnen über die langen Wartezeiten an der Kasse. Da ihr die Wartezeit weiterhin zu lange war, fing die 38-Jährige an, die Verkäuferinnen verbal zu bedrohen und kündigte an, handgreiflich zu werden, weshalb die Polizei hinzugerufen wurde. Neben einer Anzeige wegen Bedrohung erhielt die 38-Jährige nun auch ein Hausverbot für das Geschäft. (ziss)