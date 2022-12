Streit in Disco endet mit Pfefferspray-Einsatz

In einer Diskothek in Augsburg geraten zwei Gruppen aneinander. Als sie von den Türstehern rausgeschmissen werden, eskaliert der Streit auf einem Parkplatz.

Am Sonntag ist es gegen 4 Uhr früh in einer Diskothek in der Riedingerstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen. Wie die Polizei berichtet, wurden insgesamt fünf beteiligte Personen von den Türstehern nach draußen gebracht. Dort trennten sich die Wege der Gruppen demnach zunächst.

Laut Polizei trafen die Gruppen jedoch auf dem Parkplatz wieder aufeinander. Drei Personen wollten mit einem Auto den Parkplatz verlassen, als sie an den zwei vorherigen Kontrahenten vorbeifuhren. Der Autofahrer blieb den Angaben zufolge stehen, stieg aus dem Auto aus und beleidigte einen 23-jährigen Mann. Danach soll der Angreifer wieder zu dem Auto gegangen sein und dem 23-Jährigen aus dem Fenster mit einem Tierabwehrspray ins Gesicht gesprüht haben. Anschließend fuhr er laut Polizei davon. Der 23-Jährige erlitt leichte Reizungen an den Augen und wurde noch vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 1,80 Meter großen Mann handeln, den Zeugen zufolge war er etwa 25 Jahre alt, schlank und trug einen Drei-Tage-Bart. Er fuhr einen grauen Kombi. Die Polizei bittet weitere Zeugen des Vorfalls, sich unter der 0821/323-2110 zu melden. (jaka)