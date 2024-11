Streit in Disko eskaliert: 21-Jähriger bekommt Glasflasche übergezogen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in einer Augsburger Diskothek zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 2.30 Uhr im Partnachweg in Lechhausen. Zunächst gab es einen Streit zwischen zwei 17-jährigen Frauen. Diese beleidigten sich und überschütteten sich mit Getränken. Als ein 21-Jähriger schlichtend eingriff, schlug ihm ein 20-Jähriger eine Glasflasche auf den Kopf. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. (klijo)

