Streit in Diskothek endet mit Faustschlag ins Gesicht

Die Tat passierte gegen 3 Uhr. Das Opfer ist ein 26-jähriger Mann.

Auseinandersetzung in einer Diskothek: Laut Polizeischlug ein bislang unbekannter Täter einen 26-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Der 26-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 3.30 Uhr erschien der 26-Jährige am Sonntag auf der Polizeiinspektion Augsburg Süd und teilte den Vorfall mit. Gegen 3 Uhr geriet er mit einer größeren Gruppe in einer Diskothek in der Gögginger Straße in eine verbale Streitigkeit. Infolgedessen schlug eine bislang unbekannte männliche Person den Mann mit der Faust ins Gesicht.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: 25 Jahre, dunkle Hautfarbe, er trug eine grüne Collagejacke und eine blaue Jeanshose. (möh)