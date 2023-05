Streit in einem Geschäft in der City-Galerie endet in einer Schlägerei

Ein 19-Jähriger war in einem Geschäft in der Augsburger City-Galerie angerempelt worden. Danach eskalierte die Situation.

Ein Streit in einem Geschäft im Einkaufszentrum City-Galerie in Augsburg endete in einer Schlägerei. Dabei ging auch eine Glasscheibe zu Bruch.

Nach Auskunft der Polizei ereignete sich die Tat am Freitag. Gegen 18 Uhr wurde ein 19-Jähriger von einer männlichen Person aus einer dreiköpfigen Jugendgruppe in einem Geschäft in der City-Galerie angerempelt. Es entstand ein verbaler Streit, der schließlich in eine körperliche Auseinandersetzung mündete, so die Polizei.

Drei Jugendliche schlagen in der City-Galerie auf den 19-Jährigen ein

Die drei Jugendlichen schlugen dabei auf den Geschädigten ein. Sie hörten erst auf, als der 19-Jährige Unterstützung von zwei jungen Männer erhielt. Der 19-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Im Laufe der Rangelei ging eine Glasscheibe zu Bruch, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. (möh)

Lesen Sie dazu auch