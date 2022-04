Streit in Straßenbahn: Sanitäter will schlichten und wird angegriffen

Zwei Jugendliche geraten in einer Tram in Augsburg aneinander. Sanitäter wollen schlichten. Einer wird daraufhin geschlagen und leicht verletzt.

Am Sonntag kam es gegen 18.15 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 2 zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei 15-jährigen Jugendlichen. Ein dritter Jugendlicher, 17 Jahre alt, hielt die Schlägerei via Snapchat auf Video fest. Den gesamten Vorfall beobachtete die Besatzung eines Rettungswagens, der sich direkt hinter der Straßenbahn befand.

An der Haltestelle Moritzplatz griffen die Sanitäter ein und wollten zwischen den Jugendlichen schlichten. Dabei ging der 17-Jährige auf einen Sanitäter los und schlug ihn. Der Sanitär fiel durch den Angriff über eine Sitzbank und wurde laut Polizei am Bein sowie am Hals leicht verletzt.

Die unmittelbar darauf eintreffenden Polizeistreifen konnten die drei Jugendlichen vor Ort festhalten und deren Personalien feststellen. Auch das Handyvideo, welches die Tat dokumentierte, wurde gesichert. Gegen alle drei Jugendliche wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. (ziss)