Augsburg

06:30 Uhr

Streit über das Tempo beim Klimaschutz in Augsburg

Die Stadt will den Ausstoß an Kohlendioxid drastisch reduzieren.

Plus Umweltinitiativen geht das, was die Stadt Augsburg in Sachen Klimaschutz plant, zu langsam. Bis zum Sommer soll ein Programm fertig sein.

Von Stefan Krog

Die Stadt möchte angesichts zu erwartender weitreichender Maßnahmen beim Klimaschutz das Gespräch mit den Bürgern und Bürgerinnen suchen. Im Mai soll ein Workshop mit 30 zufällig ausgewählten Bürgern und Bürgerinnen aus der gesamten Bürgerschaft stattfinden. "Sie werden per Zufallsprinzip ausgewählt. Es geht darum, nicht immer die gleichen Leute an einen Tisch zu holen, sondern auch Leute, die dem Thema nicht so nahestehen", so Umweltreferent Reiner Erben (Grüne). Die Stadt hatte im November eine Klimastudie vorgelegt, in der es darum ging, wie der CO 2 -Ausstoß möglichst rasch gesenkt werden kann. Teils werden darin massive Maßnahmen wie ein Umbruch bei der Wärmeversorgung der Augsburger Haushalte weg vom Erdgas oder eine Reduktion des Autoverkehrs um 50 Prozent bis 2040 vorgeschlagen. Konkret beschlossen sind sie noch nicht - das soll in einem Klimaschutzprogramm passieren, das dem Stadtrat im Juli vorgelegt werden soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen