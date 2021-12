Augsburg

vor 47 Min.

Streit um Bäume, Schlägereien um Parkplätze: Situation in Straße eskaliert

Plus In der Thommstraße am Fischertor stehen Eschen nah am Straßenrand. Weil ständig Autos über die Wurzeln fahren, schlägt ein Anwohner Alarm. Was die Stadt dazu sagt.

Von Fridtjof Atterdal

Rund 20 große Eschen stehen entlang der Thommstraße unweit des Fischertores. Die Bäume scheinen gesund zu sein - doch seit Jahren kämpft ein Anwohner vergeblich um ihren Schutz. Die Wurzeln der Bäume sehen teilweise aus, als wären sie mit einem großen Hammer bearbeitet worden, mit tiefen Rillen und Einkerbungen. Auf dem engen Sträßchen fahren Müllautos, Lieferdienste, Rettungswagen und Privatfahrzeuge regelmäßig über das Wurzelwerk, weil dort sonst kein Durchkommen ist. Jürgen Thiele fürchtet, dass die Bäume die Misshandlung ihres Wurzelwerks irgendwann nicht mehr aushielten und dann auf ein Haus oder einen Passanten stürzten. Die Stadt kennt nach Dutzenden E-Mails, Telefonaten und Ortsbesichtigungen das Problem - doch sieht offenbar keine Möglichkeit, die Bäume zu schützen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen