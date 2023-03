Augsburg

vor 16 Min.

Kommt die Robinie weg? Baumfällung beim Schwabencenter endet vor Gericht

Eine Robinie am Schwabencenter wird zu einem Streitfall vor Gericht.

Plus Eigentümer einer Wohnlage beim Augsburger Schwabencenter möchten eine große Robinie entfernen. Die Stadt pocht auf die Baumschutzverordnung. Ein Streitfall fürs Gericht.

Von Eva Maria Knab

Als im vergangenen Spätsommer urplötzlich mehrere Robinien am Stadtgraben nahe der Kahnfahrt umfielen, waren viele Anwohner, Freizeitruderer und Spaziergänger besorgt. Die Stadt brachte das Phänomen mit der ungewöhnlichen Hitze und Trockenheit in Zusammenhang. Ähnliche Gefahren befürchtet nun die Eigentümergemeinschaft einer Wohnanlage beim Schwabencenter. Dort steht ebenfalls eine große Robinie. Sie wächst auf relativ wenig Boden über der Tiefgarage des Gebäudes, weshalb auch dort Schäden befürchtet werden. Eine Fällung ließ die Stadt jedoch nicht zu. Dort verweist man auf die geltende Baumschutzverordnung. Jetzt musste das Verwaltungsgericht entscheiden, was mit dem Baum weiter passieren soll.

