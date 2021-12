Streit um Corona-Regeln: To-go-Verkauf im Palladio ist weiter möglich

Bernhard Spielberger will weiterhin Speisen und Getränke am Palladio in Augsburg auch an Ungeimpfte verkaufen. Mit der Stadt hofft er, sich zu einigen.

Eine "kleine Meinungsverschiedenheit" mit der Stadt nennt der Betreiber des Augsburger Restaurants Palladio, Bernhard Spielberger, das Hin und Her mit den Behörden. Entgegen anderslautender Aussagen habe die Stadt sein Konzept nicht gestoppt, sondern nur die Vermietung von Tischen an die Gäste untersagt. Es gebe am Palladio weiterhin Glühwein, Kinderpunsch, Bratwurstsemmel und Pizza "to go", also zum Mitnehmen, was alles auf dem naheliegenden Privatgelände am See konsumiert werden dürfe.

Palladio: Essen und Trinken ohne 2G-Regelung

Wie berichtet hatte Spielberger am Freitag Essen und Trinken zum Mitnehmen angeboten und dabei ausdrücklich ohne 2G-Regelung auch Ungeimpfte eingeladen. Wer wollte, konnte sich einen Stehtisch leihen und sich an Feuerschalen wärmen. Das Konzept kam an und lockte schon am Freitag mehrere 100 Menschen an das Restaurant.

Noch am Freitagabend griff die Stadt ein und verbot Stehtische und Feuerschalen. Nach Ansicht des Ordnungsamtes wird damit das herrschende 2G-Konzept umgangen. "Ich bin immer noch der Meinung, dass ich Tische verleihen darf, es könnte sich ja auch jeder seinen eigenen Tisch mitbringen", verteidigt sich Spielberger. Er wolle mit der Stadt im Gespräch bleiben und versuchen, die Angelegenheit "im Guten" zu regeln, so der Gastronom.