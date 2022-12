Streit um die Schleifenstraße: Stadt fordert von Anliegern viel Geld

Plus Mehrere Firmen sollen für die Amagasaki-Allee in Augsburg Hunderttausende Euro Erschließungsbeiträge zahlen. Doch die Betriebe wehren sich, der Konflikt schwelt seit Jahren.

Als die Schleifenstraße 2004 fertiggestellt wurde, veröffentlichte die Stadt Augsburg zu dem freudigen Anlass eigens eine 16-seitige Broschüre. Das Mammutprojekt war abgeschlossen, nach Jahrzehnten der Planung und mehr als zehn Jahren Bauzeit; 103 Millionen Euro hatte es insgesamt gekostet. "Straßen verbinden" lautet der Titel des städtischen Schriftstückes, in dem die Hintergründe des vierspurigen Bauwerks detailliert beschrieben sind. Der Tenor: Die Schleifenstraße hat einen Nutzen für alle, auch für Anwohner. Fast 20 Jahre später allerdings gibt es zwischen der Stadt und einigen Anliegern Streit um die Verkehrsachse.