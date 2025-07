Streit um Förderung: Beide Seiten müssen aufeinander zugehen

Ganze 59 bezahlte freie Tage, 25 für Urlaub, zwei für Fortbildung und 30 für Krankheit. Die meisten Selbstständigen würden das mit Handkuss nehmen. Geradezu luxuriös erscheint die noch geltende Regelung für die Tagemütter und Tagesväter in Augsburg. Weil in vielen anderen Städten nur 30 Tage gewährt werden, soll nun auch in Augsburg gekürzt werden. Schließlich ist die Stadt knapp bei Kasse, die bisherige Förderstruktur verschlingt viel Geld. Dass die gewährten 59 Tage reichlich sind, ist unbestritten.

