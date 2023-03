Augsburg

11:30 Uhr

Streit um Gleise im alten Bahnareal: Investor verklagt Bahnpark

Plus Das Areal zwischen Bahnpark und Messe in Augsburg liegt seit Jahren brach. Eine Immobilienfirma möchte dort Wohnungen bauen, doch die Lage ist komplex und schwierig.

Von Jan Kandzora

Es sind ambitionierte Pläne, die das Düsseldorfer Unternehmen Gerchgroup für ein gut 80.000 Quadratmeter großes Areal in Augsburg hat: Auf dem Gelände an der Firnhaberstraße, das südlich des historischen Bahnparks im Hochfeld liegt, sollen wohl einmal Wohnungen entstehen, möglicherweise Hunderte, dazu Gewerbeflächen, so genau steht das alles noch nicht fest. Aber klar ist: Es soll hier etwas passieren. Ambitioniert ist das Vorhaben vor allem deshalb, weil eine mögliche Bebauung des zentral gelegenen Gebietes als komplexes Unterfangen gilt. Ein Verfahren, das derzeit am Landgericht läuft, lässt erahnen, wie schwierig es sein könnte, das brachliegende alte Bahngelände zu gestalten.

