Streit um Kongressparkhaus geht weiter: Stadt verbietet nun die Nutzung

Plus Wegen Sicherheitsbedenken untersagt die Stadt Augsburg die Nutzung des Kongressparkhauses. Unternehmer Spielberger verabschiedet sich von der Idee eines Hotelturm-Zwillings.

Die seit Jahren dauernden Streitigkeiten ums Kongressparkhaus sind um ein Kapitel reicher: Die Stadt hat auf Anfrage unserer Redaktion angekündigt, ein Nutzungsverbot für das Parkhaus auszusprechen. So wolle man eine Gefährdung aller Beteiligten ausschließen. Auch ein Geh-/Radweg im Wittelsbacher Park direkt am Parkhaus wurde abgesperrt. Nach Ansicht eines von der Eigentümergemeinschaft beauftragten Sachverständigen gilt das Gebäude bzw. der aufgesetzte und nie vollendete Wohn-Überbau als nicht mehr sicher.