Streit um Monitore: Fraktionen fordern Arbeitsgruppe zur Schaufenster-Gestaltung

Die Debatte um das Sportkind-Schaufenster am Rathausplatz wurde hitzig geführt. Nun soll geregelt werden, unter welchen Bedingungen Monitore zum Einsatz kommen dürfen.

Nachdem sich vor der Sommerpause alle Stadtratsfraktionen und Einzelstadträte im Bauausschuss darauf verständigt haben, neue Richtlinien zur Schaufenstergestaltung in der Innenstadt zu erarbeiten, gibt es nun einen fraktionsübergreifenden Antrag. Hintergrund der Debatte ist das Hickhack um die Monitore im Sportkind-Laden am Rathausplatz, die der Denkmalschutz mit Verweis auf die aktuellen Vorgaben und die Gesetzeslage ablehnte. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) sprach nach monatelangen Diskussionen dann verwaltungsintern ein Machtwort.

Arbeitsgruppe soll Richtlinien für Bildschirme in Schaufenstern erarbeiten

Inzwischen ist etwas klarer, wohin die Reise gehen soll. Eine Arbeitsgruppe aus Stadtratsmitgliedern soll zusammen mit der Verwaltung und Institutionen wie dem Einzelhandelsverband Richtlinien erarbeiten. Berücksichtigt werden soll unter anderem, wie oft Bilder pro Minute wechseln dürfen, wie hell Monitore leuchten oder wie groß sie maximal sein dürfen. Auch Betriebszeiten und ein Verbot von blinkenden Signalen sollen festgelegt werden.

Die Begründung des fraktionsübergreifenden Antrags lehnt sich eng an Webers Macherinnen-Wortwahl an, die sie im Sommer angeschlagen hatte. "Ermöglichen lautet die Botschaft", heißt es in dem Antrag, und dass die Stadt ein "Update" bei den Vorgaben für Schaufensterauslagen brauche. Es müsse ein "Zeichen für die Zukunft" gesetzt werden. Die Opposition hatte im Sommer Webers Vorgehen noch scharf kritisiert. (skro)

