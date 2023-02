Streit um Schleifenstraße: Stadt bleibt zum Teil auf Forderungen sitzen

Plus Mehrere Firmen sollen für die Amagasaki-Allee in Augsburg Hunderttausende Euro Erschließungsbeiträge zahlen. Ein Teil der Beträge ist gerechtfertigt – aber nicht alle.

Die Stadt Augsburg bleibt nach einem Gerichtsverfahren wohl auf einem Teil der zusammengerechnet 1,4 Millionen Euro schweren Erschließungsforderung gegenüber Anliegern der Schleifenstraße sitzen. Einige Bescheide für Erschließungsbeiträge an Grundstückseigentümer, die jeweils mehrere Hunderttausend Euro zahlen sollten, müssen nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts aufgehoben werden.