Streit um Straßennutzung: Jogger schlägt Radfahrer gegen den Kopf

Ein Jogger und ein Fahrradfahrer geraten im Augsburger Stadtteil Spickel aneinander. Völlig unvermittelt schlägt der Jogger zu.

Beim entspannten Lauf in die Naherholung kann es schon einmal zu Zusammenstößen kommen. So gerieten am Dienstag gegen 21.20 Uhr ein Fahrradfahrer und ein Jogger in der Gentnerstraße aneinander. Der 43-jährige Fahrradfahrer fuhr neben einem bislang unbekannten auf der Straße laufenden Jogger. Als er ihn darauf hinwies, dass er nicht auf der Straße laufen sollte, zog er sich dessen Unmut zu.

Laut Polizei schlug der Jogger den Fahrradfahrer unvermittelt gegen den Kopf. Durch die anschließende Rangelei erlitt der Fahrradfahrer leichte Verletzungen im Gesicht. Der Jogger floh, bevor die hinzugerufene Polizeistreife eintraf. Der Jogger wird wie folgt beschrieben: Er ist zirka 50 Jahre alt, 175 cm groß und war mit einem dunklen Trainingsanzug, Handschuhen und Mütze bekleidet. Zeugenhinweise erbittet die PI Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710. (sil)