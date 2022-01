Streit um Taxifahrt in Augsburg eskaliert: 27-Jähriger landet im Arrest

Als er kontrolliert wird, verweigert der Mann erst die Aussage, dann kollabiert er. Im Polizeiarrest leistet er sich noch mehr.

Alles begann mit dem Nein eines Taxifahrers: Der weigerte sich am Samstag gegen 20 Uhr, in der Karlstraße vier Männer mitzunehmen. Einer der vier war darüber so erzürnt, dass er mit seinem Fuß gegen das Taxi trat und eine Delle verursachte. Der Taxifahrer rief daraufhin die Polizei, um die Sachbeschädigung aufnehmen zu lassen. Dann eskalierte der Streit vollends.

Als die Polizeistreife in der Karlstraße ankam, hatte sich der unbekannte Täter bereits entfernt. Ein 27-Jähriger befand sich laut Polizei noch vor Ort, verhielt sich den Beamten gegenüber aber provokant und aggressiv. Da er die Anzeigenaufnahme störte und nicht weggehen wollte, sollten seine Personalien aufgenommen werden. Diese wollte der 27-Jährige jedoch nicht angeben. Bei einer Durchsuchung leistete der Mann mehrfach Widerstand und beleidigte die Polizeibeamten. Außerdem fanden die Beamten eine kleine Menge Betäubungsmittel und Zubehör, weshalb der Mann zu weiteren Ermittlungen auf die Dienststelle gebracht wurde.

Im Polizeiarrest spuckte er eine Beamtin an

Da der Mann kurzzeitig das Bewusstsein verlor, wurde ein Rettungsdienst gerufen, der Notarzt stellte jedoch keine weitere Notwendigkeit für eine weitere medizinische Behandlung fest. Da der 27-Jährige sich weiterhin nicht beruhigte und aggressiv verhielt, wurde er in den Polizeiarrest gebracht, wo er letztlich auch noch eine Polizeibeamtin anspuckte. Ihn erwartet nun Anzeigen wegen Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und weiterer Delikte. (nip)