Streit um zu lautes Telefongespräch in Augsburger Bäckerei eskaliert

In einer Bäckerei in der Innenstadt telefoniert eine Frau zu laut. Als ein Mann sie beleidigt, gerät die Situation außer Kontrolle. Pfefferspray kommt zum Einsatz.

In einer Bäckerei in der Augsburger Innenstadt ist es am Freitagmorgen zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war die 43-Jährige gegen 9.30 Uhr im Verkaufsraum und telefonierte dabei "zu laut". Ein 56-Jähriger beleidigte sie deshalb, woraufhin es zum Streit kam.

Zu laut telefoniert: Frau und Mann geraten in Augsburger Bäckerei aneinander

Laut Polizei schaukelte sich die Situation dermaßen hoch, dass der 56-Jährige ein Pfefferspray zog und in Richtung der 43-Jährigen sprühte. Daraufhin ging die Frau wiederum auf den Mann los. Ob es dabei Verletzte gab, ließ die Polizei offen. Nur so viel: "Die 43-Jährige sowie der 56-Jährige haben nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen." (kmax)