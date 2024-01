Augsburg

Streit vor Café eskaliert: Mann schlägt seine Partnerin

Zu einer handfesten Auseinandersetzung vor einem Café in der Augsburger Innenstadt wurde die Polizei gerufen.

Vor einem beliebten Café in der Augsburger Innenstadt ist ein Pärchen in Streit geraten. Dann wurde der Mann handgreiflich. Was der Gastronom zu dem Vorfall sagt.

Das Café Il Vicolo inmitten der Stadt ist ein beliebter Treffpunkt für Menschen, die beim Einkaufen sind oder die eine Mittagspause einlegen. Samstags wird hier gerne das Wochenende eingeläutet. Vergangenen Samstag allerdings musste die Belegschaft kurz vor 18 Uhr die Polizei rufen. In der Gasse vor dem Café war ein Pärchen in Streit geraten, der in Handgreiflichkeiten ausartete. Wie die Polizei berichtet, kam es vor dem Café zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 42 Jahre alten Mann und seiner 50-jährigen Lebensgefährtin. Es blieb nicht beim Streit. Laut Polizei wurde der Mann handgreiflich, verletzte seine Partnerin und flüchtete anschließend. Die verständigten Einsatzkräfte konnten ihn im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung in Tatortnähe feststellen. Augenzeugen hatten berichtet, dass eine weitere Frau der 50-Jährigen zu Hilfe kommen wollte und ebenfalls verletzt wurde. Dies wurde von der Polizei nicht bestätigt. Chef des Il Vicolo in Augsburg: "Wir sind ein friedliches Café" Die 50-Jährige wurde zur Behandlung der Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 42-Jährigen wird jetzt wegen eines Körperverletzungsdeliktes ermittelt. Wie der Betreiber des Il Vicolo, Michele Agus, gegenüber unserer Redaktion sagt, habe der Mann, der schon öfter Gast gewesen sei und sich bis dato immer benommen habe, nun Hausverbot erteilt bekommen. "Wir sind ein friedliches Café und solche Menschen wollen wir bei uns nicht haben", betont Agus.

