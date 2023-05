Zoff zwischen Lokführer und Stellwerk: Go-Ahead-Zug bleibt stehen

Es stellen sich nun folgende Sachfragen :

1 ) was war die genaue Ursache für den Halt auf freier Strecke ?

- Hochwasser der Paar

- eine ausgebüxte Schaf- oder Rinderherde

- ein Erdrutsch

- oder ein B ä r, der per Anhalter mitfahren wollte

2 ) war der Treibwagenführer ein "Neuling" auf "Jungfernfahrt"

o d e r ein erfahrener Lokführer ?

3 ) hatte dieser Lokführer etwa gesundheitliche Probleme ?

( und deshalb der Fahrdienstleiter eine Weiterfahrt nicht erlaubte )

4 ) warum funktionierte die Klimaanlage nicht zu 100 % ?

5 ) warum funktionierten die Toiletten zum Großteil nicht und seit wann ?

6 ) kann es sein, daß dieser Triebzug eigentlich seit Sonntagabend in der Werkstatt stehen sollte

und nicht für den Einsatz freigegeben war ?

7 ) wann wurde die Bundespolizei erstmals verständigt ?

8 ) wann trafen die Notfallmanager der Deutschen Bahn und von Go-Chaot am "Unfallort" ein ?

9 ) war ein Zugbegleiter ( früher hieß der "Schaffner") an Bord ?

10 ) wer hat den Rauswurf der Fahrgäste in Mering veranlaßt ?

11 ) wer hat die Massen der Fahrgäste am Bahnsteig in Mering vor durchfahrenden Zügen abgesichert ?



und 12 ) warum hat sich der wortgewandte Pressesprecher von Go-Chaot Winfried K.

über die AZ noch nicht bei den Fahrgästen entschuldigt ?



...diese Fragen wurden heute auch der Bayer. Eisenbahnges. mbH als Auftraggeberin

und dem Bayer. Verkehrsminister gestellt, mal sehen, wer schneller antwortet ?



Antworten Melden