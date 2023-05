Streitschlichter angegriffen

Ein 21-Jähriger wollte in der Innenstadt einen Streit schlichten. Plötzlich sah er sich selbst einem Angriff ausgesetzt.

Weil er einen Streit schlichten wollte, ist ein 21-Jähriger in der Innenstadt angegriffen worden. beobachtete ein 21-Jähriger gegen 21.00 Uhr an der Haltestelle am Stephingerberg, dass ein Mann mit einer Frau stritt. Da der Zeuge den Eindruck hatte, dass die Streitigkeit zu eskalieren drohte, ging er dazwischen. Daraufhin begann der Mann einen Streit mit dem 21-Jährigen und schlug diesem mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Täter mit seinem Fahrrad in Richtung MAN / Lechhausen. Die Frau entfernte sich in unbekannte Richtung.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte bittet unter der Rufnummer 0821/323-2110 um Zeugenhinweise. (att)