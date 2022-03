Augsburg

14.12.2021

Stress, Depression, Einsamkeit: Corona macht Studierenden zu schaffen

Plus In der vierten Corona-Welle liegen die Nerven vieler Studierenden blank. Ein Psychotherapeut des Studentenwerks sieht auch in Augsburg eine besorgniserregende Entwicklung.

Von Eva Maria Knab

Präsenzvorlesung, hybrides Lernen oder Kommando zurück zum Onlinestudium? Nach einem hoffnungsvollen Semesterstart mit mehr Veranstaltungen auf dem Campus gelten an Universitäten und Hochschulen mittlerweile wieder viele Corona-Regeln. Das setzt Studierende immer stärker unter psychischen Stress. Wie eine Forsa-Umfrage zeigt, hat die Krise Studentinnen und Studenten bereits enorm belastet. Auch Berater des Studentenwerks Augsburgs beobachten spürbare Folgen. "In der vierten Corona-Welle melden sich mehr und mehr Studierende mit einem depressiven Krankheitsbild, das eindeutig als Folge der Corona-Maßnahmen zu sehen ist", sagt Thomas Blum, Diplom-Psychologe und Psychotherapeut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen