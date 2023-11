Streuobstwiesen und Apfelhaine: Das ändert sich auf Augsburger Friedhöfen

Die Nachfrage ist groß, deshalb sollen an Augsburger Friedhöfen bald mehr Baumbestattungen möglich sein. Beim Waldfriedhof dauern die Planungen an.

Immer mehr Menschen wünschen sich für ihre letzte Ruhestätte einen besonderen Ort. Dem trägt die Stadt Augsburg Rechnung. So soll am Neuen Ostfriedhof in Lechhausen direkt neben den beiden bestehenden Apfelhainen ein neues Grabfeld für Urnenbeisetzungen entstehen. Dies teilt das Umweltreferat auf Anfrage mit. "Unter dem Thema 'Ruhen unter Bäumen' können hoffentlich ab Frühjahr 2024 weitere Bestattungsplätze angeboten werden", heißt es. Zudem stünde die Planung einer Streuobstwiese mit dem Titel "Ruhe entlang der Bienenweide mit Streuobst" an.

Damit reagiert die Stadt auf zunehmende Anfragen aus der Bevölkerung. Auch unsere Redaktion erhielt zuletzt Hinweise, dass am Neuen Ostfriedhof seit längerer Zeit alle Urnengrabstellen unter Apfelbäumen belegt seien. Der Wunsch nach genau diesen Plätzen sei groß, auch aus praktischen Gründen. "Allein in meinem Bekanntenkreis würden sich mehrere Paare, deren Kinder im Ausland leben, dafür entscheiden wollen", sagt eine Frau aus Augsburg..

Neben dem Neuen Ostfriedhof hat die Stadt den Nordfriedhof in Oberhausen in den Blick genommen. Hier wurde im Frühjahr dieses Jahres ein Apfelhain angelegt mit Platz für 120 Beisetzungen. Darüber hinaus gebe es Planungen für einen "kleinen Naturfriedhof" an einem der Grabfelder, so das Umweltreferat.

Mit einem Waldfriedhof ist in Augsburg nicht so schnell zu rechnen

Die Realisierung eines Waldfriedhofs stockt hingegen. Bereits vor über zehn Jahren startete die Stadt einen ersten Versuch, nahe Bergheim einen Waldfriedhof zu etablieren. Das Projekt wurde auf Eis gelegt, weil Anwohner mehr Verkehr und zugeparkte Straßenränder befürchteten. Zudem stellte sich die Nähe zum Trinkwasserschutzgebiet als problematisch heraus. Im Juli 2021 beschäftigte sich der Umweltausschuss erneut mit der Thematik und fasste einen Grundsatzbeschluss: Ein Realisierungskonzept sollte den Grundstein zur Errichtung des Waldfriedhofs legen.

Nach einer Überprüfung stellte sich heraus, dass städtische Grundstücke nicht oder nur bedingt geeignet seien. Zwei vom Hause Fugger vorgeschlagene Waldflächen auf dem Höhenrücken zwischen Wellenburg und dem Anhauser Weiher waren aus Sicht des Friedhofswesens jedoch geeignet. Für die Umsetzung seien eine Änderung des Flächennutzungsplanes und ein Genehmigungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung notwendig, heißt es nun vom Umweltreferat. Diese Verfahren nähmen üblicherweise einige Monate in Anspruch. Wann es einen Waldfriedhof in Augsburg geben wird, ist unklar.

