Stadtwerke im Einsatz: Stromausfall trifft Göggingen und Bergheim

Im Lauf des Mittwochnachmittags fällt in den Augsburger Stadtteilen Göggingen und Bergheim der Strom aus. Die Stadtwerke arbeiten daran, die Störung zu beheben.

In den Augsburger Stadtteilen Göggingen und Bergheim ist im Lauf des Mittwochnachmittags teilweise der Strom ausgefallen. Dies haben die Stadtwerke auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt. Während der Strom in Göggingen innerhalb kurzer Zeit wieder zurück war, dauerten die Störungen in Bergheim länger an. Auch das Online-Portal www.störungsauskunft.de registrierte Dutzende Störungsmeldungen im Augsburger Süden.

Nach Auskunft der Stadtwerke wird die Störung im Bereich Neubergheim vermutet. Möglicherweise gebe es ein Problem an der Oberleitung, bestätigt sei dies aber noch nicht. Man arbeite daran, das Problem zu lokalisieren und zu lösen. Bis wann die Störungen behoben sind, war bis zum frühen Mittwochabend noch unklar. (kmax)