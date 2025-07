Stromausfall legt Bereich rund um Kongress am Park lahm

Die jungen Musiker der Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg waren gerade fertig mit ihren Darbietungen, da passierte es. Im Kongress am Park fiel am Sonntagnachmittag gegen 13.20 Uhr der Strom aus. Und nicht nur dort. In der Gögginger Straße versagten die Ampeln ihren Dienst, im Polizeipräsidium wurden für einen Augenblick die Bildschirme schwarz, bevor die Notstromaggregate ansprangen. Grund für den Stromausfall war laut Jürgen Fergg, Sprecher der Stadtwerke Augsburg, ein Kurzschluss. Betroffen gewesen sei der Bereich Gögginger Straße und Imhofstraße. Nach 40 Minuten sei die Stromversorgung wieder hergestellt gewesen. (gau)

