Studenten und Azubis fühlen sich beim Deutschlandticket benachteiligt

Plus Ab Mai haben Zigtausende junge Leute in Augsburg beim 49-Euro-Ticket das Nachsehen. Warum eine schnelle Umwandlung bestimmter Jahreskarten oder Semestertickets nicht möglich sein soll.

Sandra Strohmeier-Woppowa hatte sich sehr auf das Deutschlandticket gefreut. Jetzt ist die Augsburgerin sauer. Ihre Töchter Anne und Sophie sind auf Bus und Bahn angewiesen, um zum Ausbildungsplatz beziehungsweise in die Schule zu kommen. Für die Fahrkosten der beiden muss die Familie rund 3700 Euro jährlich ausgeben. Ab 1. Mai wollten die jungen Frauen auf das preisgünstige Deutschlandticket umsteigen. Doch das ist für sie nicht möglich. "Normale Arbeitnehmer, die mehr Geld verdienen, sind besser gestellt als Auszubildende", ärgert sich die Familie.

Sophie absolviert eine schulische Ausbildung zur Förderlehrerin. Sie pendelt täglich von Augsburg nach Freising. Um vom Stadtteil Hammerschmiede an den Bahnhof zu kommen, benötigt sie ein 365-Euro-Ticket der Stadtwerke für Schüler und Auszubildende. Von dort braucht sie noch eine Bahnfahrkarte nach Freising. Die zweite Tochter Anne lernt Keramikerin und hat einen Ausbildungsplatz im Kreis Augsburg. Auch sie hat ein 365-Euro-Ticket des AVV. Zur Berufsschule muss sie blockweise nach Landshut mit der Bahn. Strohmeier-Woppowa sagt, dass ihre Töchter keine öffentlichen Fahrtkostenzuschüsse und auch keine Ausbildungsförderung erhielten, weil sie nicht unter die entsprechenden Regeln fallen. Unterm Strich müsse die Familie rund 3700 Euro Fahrkosten jährlich finanzieren. "Das ist richtig viel Geld für uns."