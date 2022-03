Augsburg

vor 47 Min.

Augsburger Studentin will auf das Cover des "Playboy"

Plus Studentin Zoelle Frick hat heute keine Probleme mehr damit, freizügig vor der Kamera zu posieren. So wohl hat sie sich in ihrem Körper aber nicht immer gefühlt.

Von Katharina Funkner

Im Juni 2021 war die 20-jährige Zoelle Frick schon Playmate des Monats, was eine eigene Fotostrecke im Magazin Playboy beinhaltet. Nun möchte sie Playmate des Jahres werden, was ihr neben einigen Sachpreisen auch ein Titelbild auf der berühmten Zeitschrift einbringen würde. Außerdem könne sie auf viele Veranstaltungen des Playboy gehen, die für ihren Luxus und Glamour bekannt sind. "Das Playboy-Team ist sehr nett und jung, ganz anders, als es sich viele vorstellen", erklärt das Model. Sie denkt, dass sie den Titel aus ganz bestimmten Gründen verdient hätte . . .



Die 20-Jährige kommt aus Isny im Allgäu und studiert an der Universität Augsburg Medien und Kommunikation. Doch das Studium stellt sie im Moment für ihre Modelkarriere hintenan. Ihr Umfeld habe ihr schon immer gesagt, dass sie doch das Modeln ausprobieren solle, erzählt Frick. Nach ihrem Abitur und zum Start der Pandemie sah sie den richtigen Zeitpunkt, um die Sache anzupacken. Durch Instagram hat sie ein Fotoshooting mit einem Fotografen organisiert, schon da stand sie mit Dessous vor der Kamera. Irgendwann bewarb sie sich mit ihren Fotos beim Playboy und wurde kurz darauf zu einem Shooting eingeladen. "Es war nie komisch für mich, freizügig vor der Kamera zu stehen. Ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt, weil ich mich in meinem Körper sehr wohlfühle", erzählt sie. Doch das war nicht immer so.

