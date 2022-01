Augsburg

18:30 Uhr

Studie: Augsburgs Autofahrer werden im Vergleich mit am wenigsten geblitzt

Plus In kaum einer der 40 größten Städte Deutschlands wird laut einer Studie so wenig geblitzt wie in Augsburg. Zwei Raser wurden nun dennoch erwischt.

Von Ina Marks

Beim Blitzen ist Augsburg eines der Schlusslichter. Das sagt zumindest eine neue Studie. Auch wenn das der ein oder andere Temposünder, der in seiner Raserei erwischt wurde, anders sehen mag. Im Vergleich zu anderen großen Städten in Deutschland werden in der Fuggerstadt auffallend wenige Radarfallen gestellt. Das will eine Berliner Anwaltskanzlei in einer Untersuchung herausgefunden haben. Ob dies auch zwei junge Verkehrsrowdys wussten, die sich mitten in Augsburgs Innenstadt ein Rennen lieferten? Doch die beiden hatten dann ein ganz anderes Problem.

