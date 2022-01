Augsburg

06:30 Uhr

Stürme, Krankheiten & Co: 14.000 Baum-Probleme sind in Augsburg unerledigt

Plus Der Klimawandel setzt einigen häufigen Baumarten in Augsburg besonders zu. Im Amt für Grünordnung kommt man mit der Baumpflege nicht hinterher.

Von Eva Maria Knab

In Augsburg stehen wohl an die 80.000 Stadtbäume. Stürme, Trockenheit und andere Probleme setzen ihnen immer mehr zu. Der Aufwand für die Pflege ist so groß, dass die Grünverwaltung nicht mehr hinterherkommt. Die dramatischen Folgen sprach Amtsleiterin Anette Vedder jetzt im Umweltausschuss des Stadtrates an: Anfang Dezember 2021 waren rund 14.000 anstehende Baumpflegemaßnahmen noch nicht erledigt. Rund 7000 Bäume in Grünanlagen, auf Spielplätzen und im Straßenbegleitgrün waren von dem Rückstand betroffen.

