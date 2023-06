Augsburg

12:30 Uhr

„Stunde der Gartenvögel“: Der Stieglitz kommt wieder häufiger vor

Plus Dank der Blühstreifen findet der Distelfink Nahrung und klettert in der Rangliste der Vogelschützer nach oben. Was ein Augsburger Experte sagt.

Von Miriam Zissler

Wenn Martin Trapp auf die bayernweite Ergebnisliste der jährlichen Aktion "Stunde der Gartenvögel" blickt, freut ihn ein Ergebnis ganz besonders: der 15. Platz des Stieglitz. Auf den ersten Blick kein Traumergebnis, aber für den Stieglitz, der auch Distelfink genannt wird, ist es ein großer und auch wichtiger Sprung nach vorn. Viele Jahre hatte er es schwer, doch nun habe seine Population wieder "kräftig zugenommen", bestätigt Trapp von der Kreisgruppe des Landesbundes für Vogelschutz (LBV). Auch in Augsburg werde er jetzt wieder häufiger beobachtet - genauso wie einige andere Vogelarten.

Gartenvogel-Zählung liefert Ergebnisse für Augsburg

Knapp 12.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben in ganz Deutschland Mitte Mai Vögel in Gärten, auf Balkonen und in Parks gezählt und gemeldet. In Augsburg haben sich immerhin 190 Naturliebhaber an der Aktion beteiligt. Spatz, Amsel, Kohlmeise, Star und Feldsperling belegen in Augsburg die ersten fünf Plätze. Nichts, was den Augsburger Vogelschützer verwundern würde. Dennoch gibt es Ergebnisse, die die Beobachtungen der Augsburger Vogelschützer unterstreichen - etwa die häufigere Sichtung des Distelfinks. In den Jahren 2021 und 2022 landete er in Augsburg noch auf dem 21. Platz. Nun konnte er einige Plätze nach vorn klettern. Für Trapp ist das eine unmittelbare Folge des Volksbegehrens „Artenvielfalt & Naturschönheit in Bayern“ aus dem Jahr 2019, das unter dem Motto "Rettet die Bienen" bekannt wurde.

