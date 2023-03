Sturm: Ab wann die Stadt den Botanischen Garten schließt

In diesem Jahr wurden der Botanische Garten und die Friedhöfe bereits dreimal gesperrt. Seit 2018 trifft die Stadt mehr Vorsorge. Parks sind nicht betroffen.

Dreimal in diesem Jahr hat die Stadt Augsburg angesichts von Sturmwarnung den Botanischen Garten und Friedhöfe fürs teils mehrere Tage gesperrt - ein Vorgehen, das es in der Vergangenheit nur bei extremen Unwettern gab. Laut Grünamt hat man sich bereits seit 2018 darauf festgelegt, bei angekündigten Windstärken ab acht Beaufort (mehr als 62 Kilometer pro Stunde) Botanischen Garten und Friedhöfe zu schließen. Im vergangenen Jahr sei der Botanische Garten sieben Mal betroffen gewesen.

Deshalb wird bei Sturm der Botanische Garten in Augsburg geschlossen

Grund sei, dass es aufgrund des Altbaumbestands im Zusammenspiel mit einer gewissen Besucherfrequenz ein Risiko gebe. Bereits Äste ab drei Zentimetern Durchmesser könnten beim Herabstürzen für größere Verletzungen und Schäden sorgen, so das Grünamt. Ein Risiko besteht zwar auch in Grünanlagen, Parks und dem Stadtwald, eine Sperrung dort sei aber kurzfristig weder machbar noch verhältnismäßig. "Bürgerinnen und Bürger müssen daher selbst vorsorgen und beachten, dass stürmischer Wind immer auch Bruchgefahr bei Bäumen und ein erhöhtes Lebensrisiko bedeuten kann", so die Stadt. Hier sei die Warnwetter-App des Deutschen Wetterdienstes ein gutes Instrument.

Beim Botanischen Garten informiert die Stadt über Schließungen. Wenn der Anrufbeantworter unter Telefon 0821/324-6038 (Kasse Botanischer Garten) während der Öffnungszeiten laufe, sei dies zudem ein klarer Hinweis auf eine bereits durchgeführte Schließung. (skro)