Augsburg

vor 27 Min.

Sturm in Augsburg: Kaputtes Kirchendach bringt alles durcheinander

Kirchenverwalter Jürgen Zanker hatte die Schäden am Kirchendach am Freitagmorgen entdeckt.

Plus Pfarrgemeinde St. Franziskus in der Firnhaberau benötigt wohl ein Ausweichquartier. Am Freitag räumte die Feuerwehr einen Schulgottesdienst. Wirte sind auch betroffen.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Schöne Bescherung kurz vor dem Weihnachtsfest: Ein kaputtes Kirchendach macht der Pfarrgemeinde St. Franziskus in der Firnhaberau schwer zu schaffen. Wegen des Sturms waren Dachziegel herabgestürzt. Es regnete daraufhin durchs Dach in die festlich geschmückte Kirche hinein. Pfützen bildeten sich am Boden, mit Eimern wurde das Wasser aufgefangen. Ein Schulgottesdienst, der am Freitagmorgen bereits begonnen hatte, wurde von der Feuerwehr kurzfristig geräumt. "Für die Kinder war dies natürlich ein ganz besonderer Moment", berichtete später Diakon Wolfgang Ehrle. Es blieb nicht die einzige Aufregung.

Haupteingang zum Augsburger Lokal "Neuer Hubertushof" bleibt gesperrt

Der Dachschaden traf aber nicht nur die Kirche, die im Jahr 1929 eingeweiht wurde. Ein Teil der herabstürzenden Ziegel fiel in Richtung Hubertusplatz. In der Folge sperrten Polizei und Feuerwehr einen größeren Abschnitt am Platz. Der Haupteingang zum Lokal "Neuer Hubertushof" war deshalb blockiert, Gäste mussten durch einen versteckten Seiteneingang gelotst werden.

