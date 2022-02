Sturm sorgt für Stromausfall in Bergheim und Göggingen

Grund für den Stromausfall war eine beschädigte Freileitung bei Wellenburg. Die Störung wurde noch am Sonntagabend behoben.

Der Sturm hat am Sonntagabend ab 20.30 Uhr für einen Stromausfall in Bergheim und Teilen von Göggingen gesorgt. Grund war eine beschädigte Freileitung bei Wellenburg. Nach etwa einer halben Stunde gingen die ersten Haushalte wieder ans Netz, nach einer Stunde war die Störung vollständig behoben, so die Stadtwerke. (skro)