Sturmgefahr: Stadt Augsburg schließt Botanischen Garten, Uni verschiebt Klausuren

Wegen eines Sturmtiefs schließt die Stadt den Botanischen Garten. Die Uni muss Klausuren verschieben. Für wann Orkanböen erwartet werden.

Tief Ylenia hat am Mittwoch Augsburg erreicht. Da es anhaltend stürmisches Wetter mit sich bringt, beschloss die Stadt, den Botanischen Garten sowohl Mittwoch als auch Donnerstag geschlossen zu lassen. Entgegen einer ersten Ankündigung blieben die städtischen Friedhöfe am Mittwoch zunächst offen. Eine Entscheidung für den Folgetag wird erst am Donnerstag erwartet.

Auch an der Augsburger Uniklinik wirkt sich das Sturmtief aus. Wie die Leitung mitteilte, mussten zwei Klausuren, die am Donnerstag im eigens eingerichteten Prüfungszelt vorgesehen waren, auf kommende Woche verschoben werden. Betroffen waren jeweils Klausuren der Fakultät für Angewandte Informatik sowie der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Laut Mitteilung ist nicht mangelnde Standfestigkeit des Zelts Grund für die Verschiebung, sondern der durch den Sturm entstehende Lärm.

Sturmtief Ylenia führt zu Schließungen in Augsburg, Uni reagiert

Gleichzeitig informiert die Uni ihre Studentinnen und Studenten, die in den kommenden Tagen in der Messehalle 5 ihre Prüfungen ablegen, dass aufgrund der aktuellen Wetterlage die Außenbeschilderung an der Augsburger Messe abgebaut werden musste. Den Betroffenen wird geraten, sich bezüglich des Zugangs zur Messe und der Lage der Blöcke über die Internetseiten der Universität zu informieren.

Das Wetter in Bayern soll in den nächsten Tagen derart stürmisch werden, dass Fachleute mit umstürzenden Bäumen und herunterfallenden Dachziegeln rechnen. Bis Anfang nächster Woche wechseln sich Warm- und Kaltfronten in schneller Folge ab und bringen teils sogar im Flachland orkanartige Böen mit sich. Spaziergänger sollten die bayerischen Wälder in den nächsten Tagen lieber meiden, warnte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch. In den Bergen toben die Orkanböen gar noch heftiger. (ina/kmax/dpa)

