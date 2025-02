Sturzbetrunkenes Pärchen will mit Auto heimfahren – Polizei unterbindet das

Am Samstag gegen 22.20 Uhr hat ein stark betrunkenes Pärchen in der Steinmetzstraße sein Auto gesucht. Laut Polizei waren der 39-Jährige und die 34-Jährige dabei so auffällig – sie konnten sich kaum mehr auf den Beinen halten –, dass Passanten die Polizei riefen. Die Beamten wollten deshalb den Fahrzeugschlüssel sicherstellen. Der 39-Jährige verhielt sich dabei äußerst unkooperativ und ging auf die Beamten los, weshalb dieser fixiert werden musste. Die 34-Jährige griff daraufhin ebenfalls die Beamten an und musste gefesselt werden. Die Tritte und Schläge des Pärchens verfehlten ihr Ziel, die Beamten blieben unverletzt. Die beiden mussten wegen ihres Verhaltens und Zustands die Nacht im Polizeiarrest verbringen. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Polizeibeamte rechnen. (klijo)

