Augsburg

vor 1 Min.

Subunternehmer ließ auf dem Bau für 5,50 Euro schuften

Plus Ein Subunternehmer setzte Arbeiter aus dem Ausland zu Dumping-Löhnen illegal auf Baustellen in Augsburg ein. Der Zoll deckte den Fall auf. Der Mann wurde nun verurteilt.

Von Klaus Utzni

Die deutsche Bauwirtschaft lahmt seit Jahren. Neue Bauvorhaben entstehen, wenn, dann unter hohem Kostendruck. Nicht selten wird der Kampf ums Geld auf dem Rücken ausländischer Arbeiter ausgetragen, die Subunternehmer oft illegal aus dem Osten nach Deutschland schleusen, um sie zu Dumping-Löhnen zu beschäftigen. Ein Prozess vor einem Schöffengericht unter Vorsitz von Simone Nißl gab Einblick in die Praktiken unseriöser Firmen.

Angeklagt unter anderem wegen ungenehmigter Beschäftigung von Ausländern war ein 79-jähriger Pole, Geschäftsführer einer Firma mit Sitz in seinem Heimatland, die sich in Deutschland als Subunternehmer für diverse einfache Bautätigkeiten anbot. Im Jahre 2020 hatte die Firma Dämmarbeiten an Fassaden zweier Augsburger Bauvorhaben übernommen. Zur Ausführung hatte das Subunternehmen via Internet-Anzeigen 17 vorwiegend ukrainische Arbeiter angeworben und ihnen für zwei Monate Arbeit 1500 Euro Lohn versprochen. Die Arbeiter, unter ihnen auch drei Georgier, reisten illegal ein und wurden in München in einfachsten Unterkünften untergebracht. Jeden Morgen wurden sie nach Augsburg zu den Baustellen gekarrt. Laut Anklage waren sie weder sozialversichert, noch hielt sich ihr Arbeitgeber an die einschlägigen Arbeitsgesetze. Die Ukrainer und Georgier mussten täglich zehn bis zwölf Stunden schuften - an sechs Tagen.

