Suche nach Helfern: Das Augsburger Klimacamp geht vorerst weiter

Plus Die Entscheidung über die Zukunft des Augsburger Camps wurde auf diese Woche vertagt. Mehrere Aktivisten fallen aus, weil sie zum Protest gegen Braunkohle-Abbau nach NRW fahren.

Ein Aufruf im sozialen Netzwerk Instagram hatte vergangene Woche aufhorchen lassen. Die Aktivisten des Augsburger Klimacamps hatten nach Mitstreitern gesucht, damit auch künftig alle Schichten besetzt werden können. Schließlich müssen im Camp Tag und Nacht mindestens zwei Leute vor Ort sein, damit das Kriterium einer Versammlung erfüllt bleibt. "Wenn wir das Gefühl haben, dass wir keinen soliden Wochenplan hinbekommen, kann das Camp nicht bleiben", hieß es in dem Aufruf. Sieben Personen hätten sich daraufhin gemeldet, sagt der Augsburger Klimaaktivist Ingo Blechschmidt. Ob es im kommenden Jahr mit dem Augsburger Camp weitergeht, soll nun am Freitag entschieden werden.