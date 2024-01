Süchtig nach Glücksspiel: Und dann verspielte ein Augsburger sein Erbe

Plus Es begann mit harmlosen Wetten auf Bundesliga-Fußballspiele. Ein Augsburger erzählt, wie er in die Glücksspielsucht abrutschte und den schwierigen Ausstieg schaffte.

Jacob Metzhorn (Name geändert) interessierte sich schon als Kind für Fußball. Als Erwachsener beginnt er, auf die Ergebnisse zu wetten. Es fängt mit der Bundesliga an und endet irgendwann mit der zweiten indischen Frauenvolleyballliga - sowie mit einem Schuldenberg von 300.000 Euro. Der Augsburger erzählt, wie das Glücksspiel für ihn zur Sucht wurde. Er ist bei Weitem nicht der Einzige, der davon betroffen ist.

Suchtkrankheiten, unter die auch Glücksspielsucht zählt, entwickeln sich schleichend. Betroffene bemerken oft erst spät ihre Abhängigkeit. Die Hemmschwelle, sich Hilfe zu suchen, ist mitunter groß. Das weiß auch Psychologin Barbara Ballinger-Amtmann, die sich bei der Caritas Augsburg um das Thema kümmert. Glücksspielsucht sei mit viel Scham behaftet und gesellschaftlich kaum akzeptiert, meint sie. Zu Beginn setzt Metzhorn nur geringe Beträge, dann wird es immer mehr. "Irgendwann bin ich nur noch dem verlorenen Geld hinterhergelaufen. Man fängt mit fünf Euro an und hört erst auf, wenn das Konto leer ist", erzählt der Augsburger.