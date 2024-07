Süchtigentreff: Auch ein Träger hat noch offene Fragen

Wenn der Stadtrat am Donnerstag über den Standort des Süchtigentreffs abstimmt, wird ein Ratsmitglied den Sitzungssaal verlassen: Raphael Brandmiller (Generation Aux) wird aufgrund von Befangenheit nicht mitstimmen. Grund: Im Hauptberuf ist Brandmiller Geschäftsführer der Lehmbaugruppe, die Gesellschafterin der Drogenhilfe Schwaben ist. Sie betreibt den Süchtigentreff am Oberhauser Bahnhof mit und wird auch am neuen Standort mit dabei sein. Wegen dieses Interessenkonflikts werde er nicht mitstimmen, so Brandmiller am Mittwochabend. Er hat allerdings noch mehr zu sagen.

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Süchtigentreff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

St. Johannes Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis