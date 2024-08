Süchtigentreff: Das sagen Leser zur Entscheidung für St. Johannes

Monatelang wurde darüber diskutiert, nun ist die Entscheidung gefallen: Die Stadt Augsburg wird in der ehemaligen Kirche St. Johannes in Oberhausen einen Süchtigentreff einrichten, um die Situation am Helmut-Haller-Platz zu entschärfen. In Oberhausen hatte sich über Wochen Widerstand gegen das Projekt geregt. Die Leserinnen und Leser der Augsburger Allgemeinen haben zum Thema unterschiedliche Meinungen. Eine Zusammenfassung aktueller Leserbriefe:

So geht Demokratie. Das Volk wählt seine Vertreter, diese tragen die Verantwortung und treffen ihre Entscheidungen. Der Stadtrat hat sich für die Lösung St. Johannes als neuen Süchtigentreff entschieden. Schade, ich hätte mir eine andere Entscheidung gewünscht. In vielen Leserbriefen war immer wieder die Forderung nach Solidarität für diesen Süchtigentreff zu lesen. Nach der langen Zeit über die vielen Jahren hinweg auf dem Helmut-Haller-Platz in Oberhausen hätte ich mir eine Lösung in einem anderen Stadtteil gewünscht. Dann hätte alle die, die jetzt nach Solidarität gerufen haben, ihre Solidarität zeigen können.

Ob dann der Ruf danach auch weiterhin so laut gewesen wäre? Ich denke nicht. Verständlich, keiner will solch einen Süchtigentreff mit all seinen negativen Begleiterscheinungen in seiner Nachbarschaft haben. Es ist leichter von den betroffenen Oberhausenern Solidarität einzufordern, als unmittelbar Betroffener zu werden. Also weiterhin: einmal Oberhausen, immer Oberhausen. Die Anwohnern müssen jetzt damit leben und können ihren Unmut erst bei der nächsten Wahl zeigen. Damit muss dann die Politik leben und die Verantwortung dafür tragen. So geht Demokratie auch.

Siegfried Richter, Augsburg

Süchtigentreff: „Das Vertrauen in die Stadtpolitik verloren“

Ich habe das Vertrauen in die Stadtpolitik verloren. Die Stadtregierung wurde gewählt, um die Interessen der Bürger zu vertreten, doch wir Oberhauser und Oberhauserinnen werden für dumm verkauft. Das glaubt doch kein Mensch, dass für einen dreijährigen Probebetrieb für den Süchtigentreff viel Geld investiert und dann wieder ein anderer Standort gesucht wird. Das Vorhaben Johanneskirche stand doch schon vor Monaten fest. Die ganzen Infoveranstaltungen, Diskussionen und Debatten waren nur Zeitverschwendung. Unsere Oberbürgermeisterin und der Stadtrat sollten mal vier Wochen in der Ulmer Straße oder in dem Umfeld wohnen, dann hätten sie eine andere Sicht auf die Situation und würden dann wissen, was Sache ist.

Brunhilde Spät, Augsburg

Die Stadträte hatten die Chance, den Bürgern, den bunten Augsburgern, Gehör zu schenken. Die Möglichkeit, gegenseitige Achtung, Respekt und Verständnis für die Sorgen zu zeigen. Aber genauso wenig, wie die Oberbürgermeisterin den Weg zur Unterschriftenübergabe über die Straße schaffte, verschenkten die Stadträte leichtfertig die Chance, das Vertrauen der Bürger zu erhalten.

In ein paar Jahren wird es heißen, wir haben einen Stadtteil verloren. Warum? Was sind die Gründe? Aber, man verliert keinen Stadtteil, man verliert die Menschen, die dort leben. Man verliert auch keinen Park, wie sich die Politik und die Polizei so gerne ausdrückt. Man verliert eine ganze Generation junger Menschen, die den Glauben an die Stadtpolitik, die Polizei und an die Gerechtigkeit verliert. Dazu brauchen sie dann keine Arbeitsgruppe, um herauszufinden, warum sich die jungen Leute in einem „sozialen Brennpunkt-Viertel“ wie Oberhausen abgehängt fühlen. Kommen Sie bei mir vorbei, das spart Zeit und Kosten. Ich kann es Ihnen sagen, ebenso wie meine Nachbarn und deren Freunde und Bekannte.

Wir bekamen Spielplätze und sanierte Straßen, gleichzeitig aber 200 Suchtkranke, die dort ihre Drogen konsumieren und alles zumüllen - mit einhergehender Kriminalität durch den Drogenhandel vor der Haustüre. Die Schulen werden saniert, und sie bekommen neue Fenster. Für einen Basketballplatz, der den Jugendlichen direkt etwas bringt, reicht das Geld nicht mehr. Pech, aber wir haben ja etwas bekommen, also seid endlich ruhig und zufrieden in Oberhausen.

Gabriele Huber, Augsburg

Über die Entscheidung des Stadtrates sind wir sehr enttäuscht. Wir haben trotz aller Beteuerungen der Stadtverwaltung nach wie vor das Gefühl, dass unsere Argumente gegen den Standort St. Johannes nicht gründlich und sachgerecht geprüft wurden. Als besonderen Affront empfanden wir die Ablehnung des Vorschlags des Stadtrates Wegner, den Bürgern eine letztmalige Redezeit von ein paar Minuten zu gewähren, allen voran erfolgte die sofortige Ablehnung durch den Fraktionschef der CSU, Leo Dietz. Genau dies erwartet man von einer Volkspartei.

Thomas und Bettina Hitzler, Augsburg